نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ينافس نادي إنجليزي على “صفقة الموسم” واللاعب يطلب راتب خرافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت الصحف الإنجليزية بأن نادي الهلال السعودي ربما لن يتمكن من الحصول على خدمات لاعب نادي اتليتكو مدريد السابق ومهاجم منتخب إسبانيا “دييجو كوستا” بسهولة أو يكون طريقه مفروش بالورود كما يعتقد البعض، وخاصة بعدما أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن رغبته في الحصول على توقيع اللاعب وبأنه مستعد لدفع راتب مغري من أجل إقناع “كوستا” بالانضمام لصفوف فريق الذئاب في البريميرليج.

الهلال يريد ضم كوستا ويعرض راتب خيالي

أكدت مصادر مسؤولة داخل نادي الهلال السعودي بأن النادي يرغب وبشدة في الحصول على توقيع اللاعب الدولي الإسباني ذو الأصول البرازيلية “دييجو كوستا” خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهذا بعدما أعلن اللاعب عن فسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه السابق أتليتكو مدريد لأسباب شخصية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وكانت بعض الصحف السعودية قد أكدت بأن الهلال قد قدم عرض بقيمة وصلت لنحو 17 مليون مليون يورو في عقد يمتد لمدة عامين ونصف على دييجو كوستا، ولكن حتى الآن اللاعب لم يرد بالموافقة أو الرفض على هذا العرض.

ولفرهامبتون يبدي اهتمامه بضم كوستا واللاعب مرحب

وفي سياق منفصل، قالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن مدرب فريق ولفرهامبتون “نونو سانتو” قد طالب من إدارة فريقه بذل قصارى الجهد من أجل الفوز بخدمات اللاعب دييجو كوستا خلال موسم الانتقالات الحالي، وخاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة في البريميرليج بعدما كانت لديه تجربة سابقة مع تشيلسي، ولكن الأمر الذي يقف عائق في هذا الأمر هو طلب دييجو كوستا الحصول على راتب ضخم وهو الأمر الذي ربما لن يكون سهلًا بالنسبة ولفرهامبتون والذي يحد حد وسقف معين لرواتب الفريق في الوقت الراهن.