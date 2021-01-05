نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من الحكومة البريطانية بشأن “الدوري الإنجليزي” بسبب الكورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قالت الحكومة البريطانية برئاسة وريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني بأنها حريصة على إقامة بطولة الدوري الانجليزي وكافة بطولة النخبة في كافة الرياضات خلال الوقت الراهن، ولكن هذا الأمر لن يحدث بشكل عشوائي وستكون هناك إجراءات احترازية جديدة يجب على جميع المشاركين في هذه الألعاب القيام بها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل المجتمع البريطاني في ظل هذا الوباء المنتشر في كل أنحاء العالم.

الحكومة البريطانية: استمرار مباريات “البريميرليج” ولكن بشروط

نفى السيد “وريس جونسون” رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات رسمية منذ قليل وجود أي نية لدى حكومة بلاده لوقف النشاط الرياضي ومباريات البريميرليج على وجه التحديد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا بأن البطولة الإنجليزية مستمرة كما كانت بحسب الجدول المنصوص عليه من قبل اللجان المختصة، ولكن هذا الأمر سوف يلزم جميع الأندية واللاعبين باتباع أقصى درجات التباعد الاجتماعي وكذلك الإجراءات الاحترازية بكل حذافيرها دون أي أخطاء على الإطلاق.

وأوضح “جونسون” في تصريحاته إلى كون مرحلة وفترة الإغلاق الكامل التي ستدخلها بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا لا دخل لها باستمرار المباريات داخل الملاعب الإنجليزية، مشددًا على ضرورة التزام الرياضيين بالتعليمات والإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية.

بريطانيا تبدأ في فترة الإغلاق الكامل

الجدير بالذكر بأن الحكومة البريطانية كانت قد قررت في الساعات الماضية الدخول في فترة الإغلاق الكامل، حيث تقرر وقف العمل داخل جميع الجهات والأماكن والسماح للموظفين بالعمل من المنازل فقط، وهذا بجانب غلق كل المحال التجارية والمولات، وهذا باستثناء الأماكن التي تقدم الطعام والدواء فقط، وهذا بجانب توقف الدراسة بشكل كامل داخل المدارس والجامعات، والاكتفاء بالدراسة عن بعد داخل كل المدارس والجامعات سواء الحكومية أو الخاصة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وهذا مع السماح للمواطن بأداء تدريبات رياضية لمدة مرة واحدة فقط يوميًا ولكن يجب أن يكون هذا الأمر بشكل منفرد وليس داخل جماعات.