نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي النصر يكشف حقيقة الاستغناء عن “نجم الفريق” لضم صفقة سوبر في الميركاتو في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة كان مصدرها بعض الصحف المغربية حول رحيل اللاعب “عبد الرازق حمد الله” عن صفوف نادي النصر السعودي والذي يفكر في ضم صفقة من العيار الثقيل خلال ميركاتو يناير، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل صفوف جمهور النادي العالمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة من إدارة النادي توضيح هذه الأمور والحقائق أمام الرأي العام في أقرب وقت ممكن.

صحف مغربية: النصر السعودي يفكر في الاستغناء عن الحمد الله

قالت بعض الصحف المغربية خلال الساعات الماضية بأن نادي النصر السعودي يفكر بجدية في فك الارتباط مع اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، خاصة بعد المستوى الهزيل الذي يقدمه اللاعب خلال الموسم الحالي، حيث انخفض مستواه بصورة ملحوظة بالمقارنة بما كان عليه اللاعب خلال فترة المواسم الماضية.

وألمحت التقارير الإعلامية المغربية إلى كون النصر السعودي يفكر في التوقيع مع صفقة من العيار الثقيل خلال الموسم الجديد ومن الممكن أن يفكر في ضم مهاجم قادم من الدوريات الأوروبية لتعويض رحيل عبد الرزاق حمد الله المتوقع في هذه الفترة.

أول رد من النصر حول حقيقة رحيل عبد الرزاق حمد الله

أكدت “صحيفة سبق” السعودية الإلكترونية بأنها قد تواصلت مع أحد المسؤولين داخل نادي النصر السعودي خلال الساعات الأخيرة، وقد أكد المسؤول بأن إدارة النادي لا تفكر على الإطلاق في الاستغناء عن عبد الرازق حمدالله، وأن النادي لديه تمسك كبير باللاعب في الوقت الراهن حتى مع انخفاض مستواه خلال الموس الحالي، ولكن يبقى “حمد الله” لاعب مهم بالنسبة لتشكيل الفريق النصراوي وبالنسبة لجماهير النادي بعدما قدم الكثير للنادي العالمي.

ويذكر بأن عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر الذهبي قد أعلن في تغريدة سابقة عن عدم وجود أي نية لدى النادي للموافقة على رحيل هداف الفريق عبد الرزاق حمد الله تحت أي بند.