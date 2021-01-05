رسميًا.. فولفسبورج يعلن رحيل عمر مرموش للإعارة

وذكر نادي فولفسبورج في بيان عبر موقعه الرسمي، أن عمر مرموش انضم إلى سانت باولي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال مارسيل شيفر المدير الرياضي لنادي فولفسبورج الألماني، في تصريحات عبر الموقع الرسمي، أن إعارة عمر مرموش تمت من إجل إكساب اللاعب مزيدا من الخبرة وتطوير مستواه".
يذكر أن عمر مرموش انضم إلى صفوف فولفسبورج في صيف 2017 قادما من وادي دجلة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول الموسم الماضي، لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق، بسبب صغر سنه، وعدم امتلاكه الخبرات الكافية.
ويمتد عقد عمر مرموش مع فولفسبورج حتى صيف عام 2023.
ويحتل فولفسبورج المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 24 نقطة.
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