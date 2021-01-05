اتحاد الكرة يعلن انطلاق مسابقة كأس مصر الثلاثاء المقبل

حدّدت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، موعد انطلاق منافسات الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس مصر. وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد انطلاق الدور التمهيدي الأول بمسابقة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل. واجرت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تحت إشراف محمد الشواربي، عضو اللجنة الثلاثية للجبلاية قرعة الدور التمهيدي الأول بمسابقة كأس مصر. واخطرت إدارة المسابقات في الجبلاية كافة الأندية المشاركة ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول بكافة الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة المحلية. يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أسندت مهام الإشراف على إدارة المسابقات في الجبلاية إلى محمد الشواربي بعد تقديم مازن مرزوق استقالته من منصبه.

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