110_سنه_زمالك يتصدر تويتر .. والجماهير: إحنا الفن والهندسة

تحتفل جماهير نادي الزمالك بذكرى تأسيس القلعة البيضاء اليوم 5 يناير، والذي أنشئ في نفس اليوم من عام 1911، ويعد من أبرز وأهم الأندية الرياضية في الوطن العربي وإفريقيا، والأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا ، هاشتاج #110_سنه_زمالك ، وتصدر االهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.