علاء السيد: مباراة اليابان أول اختبار حقيقي لمنتخبنا بالمحترفين

أكد علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد أن تجربة اليوم ومواجهة اليابان مهمة جدا للجهاز الفني بقيادة الإسباني روبيتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا، والمباراة اختبار من الدرجة الثالثة طبقا لتصنيف منتخب اليابان الذى تطور بقوة مع مديره الفني الآيسلندي، وهو مدرب عالمي توج مع ألمانيا ببطولة أوروبا عام ٢٠١٦، وتم التعاقد معه لتدريب المنتخب الياباني استعدادا لأولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها للعام الجاري.

وأوضح علاء السيد أن المباراة فرصة لتجربة دفاعاتنا أمام منافس سريع وقوى وبالتأكيد سيجرب جارسيا أكثر من طريقة لعب وتشكيلة مختلفة من اللاعبين استعدادا للمونديال.

وأضاف السيد أن مواجهة اليابان تعتبر أول اختبار حقيقى للفراعنة ونحن بكامل القوة بعودة جميع المحترفين وسبق أن خضنا مباراتي البحرين دون المحترفين.

وشدد رئيس لجنة المنتخبات على أهمية المباراة فى زيادة تجانس الفريق وتجربة طريقتي «خمسة واحد» و»ستة صفر» في الدفاع .

وأشار إلى أنه يتوقع أن يرتفع المستوى خلال المباراة الثانية مع اليابان بعد غد.

وقال إن هناك إصابة خفيفة ليحيى الدرع وممدوح هاشم ويمكن أن يشاركا لفترة بسيطة أو يدخرهما الخواجة للمباراة الثانية حسب رؤيته وحالتهما اليوم .