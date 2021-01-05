الرياضة

يوسف أوبا يهنئ أحمد عيد بمناسبة عيد ميلاده

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هنأ يوسف أوبا لاعب نادي الزمالك، أحمد عيد مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، بمناسبة عيد ميلاده. 

ونشرت إحدى صفحات النادي الزمالك مقطع فيديو لـ أوبا برفقة أحمد عيد قائلا: "كل سنه وانت طيب ياعيدوو". 

ووقع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي قبل تدريب اليوم لتوقيع العقود رسميا.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ونجح مسؤولو النادي في التوصل لاتفاق مع أوباما بشأن تجديد عقده مع الفريق في الفترة الحالية لمدة ثلاثة مواسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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