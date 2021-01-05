الرحيل يطرق الأبواب .. تطور مفاجىء فى علاقة فرجاني ساسي مع الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة تجديد تعاقد الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والذى ومن المقرر أن ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى.

ولا يزال فرجاني ساسي يرفض كل محاولات الزمالك لتجديد التعاقد والبقاء داخل جدران القلعة البيضاء ، بل امتد الأمر فى الساعات الماضية إلا أن اللاعب طالب الحصول على اجازة خاصة والسفر إلى بلاده بحجة التفكير فى عرض الزمالك واتخاذ قرار نهائى بشأنه .

وبات فرجاني ساسي قاب قوسين أو أدنى خلال الفترة المقبلة فى ظل تهرب اللاعب المستمر من تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض .

ومن المقرر أن ينتهى تعاقد الزمالك مع فرجانى ساسي بنهاية الموسم الكروى الحالي،ويحق له التوقيع لأى ناد آخر بداية من مطلع شهر يناير الجارى وفقا للوائح والقوانين التى تحكم سوق الانتقالات فى العالم أجمع .

وتلقى فرجاني ساسي عرضا مغريا من قبل فريق الدحيل القطرى للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة، وأعلن النادي القطري رغبته فى ضم ساسي فى يناير المقبل مع دفع مبلغ مالى جيد للزمالك رغم قرب انتهاء عقد اللاعب مع القلعة البيضاء وذلك من أجل مشاركته مع الفريق فى كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى فبراير المقبل بالدوحة .

وشهدت الأيام الماضية محاولات كبيرة من قبل مسئولى الزمالك مع فرجانى ساسي من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء إلا ان اللاعب يرفض ويتهرب من كل محاولات مسئولى الأبيض .

وتمكن مسئولو الزمالك من توفير كافة مطالب اللاعب ساسي من أجل التجديد وعلى رأسها تسديد كل مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتى كانت تقدر بـ 750 ألف يورو وبالفعل حصل اللاعب على جزء كبير منها ويتبقي جزء قليل للغاية إلا أنه لا يزال يتهرب من التجديد ويبدو أنه يبيع الوهم لمسئولى الزمالك من أجل تسوية أموره قبل الانتقال إلى الدحيل القطرى فى الفترة المقبلة خاصة بعد تهرب اللاعب المستمر من المفاوضات البيضاء رغم الموافقة على كافة متطلباته .

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من قبل الإعلام القطرى عن قرب إتمام صفقة انتقال فرجانى ساسي إلى الدحيل خلال الفترة المقبلة ووصف الإعلام القطرى الصفقة بالقوية فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة للفريق خاصة فى ظل الخبرات الدولية الجيدة التى يمتلكها أيضا كونه لاعبا أساسيا فى تشكيل المنتخب التونسي .