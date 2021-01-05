بعد حصوله على"الباسبور".. مصدر بالزمالك ينفي سفر فرجاني ساسي خارج مصر

نفى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك صحة ما تردد مؤخرا حول سفر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خارج مصر خلال الساعات الماضية بعد حصوله على جواز السفر الخاص .

وأضاف المصدر أن ايمن يونس المدير التنفيذي للجنة الكرة يتولي أمر تجديد الاعب والمفاوضات مع مهند العون وكيل أعمال الاعب .

وأشار المصدر إلى أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي سوف يخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال مران اليوم لحسم مشاركته في التدريبات من عدمها بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأكد المصدر أنه يوجد بعض التباطؤ في إنهاء أزمة تجديد ساسي من لجنة الكرة ، حيث طلبت اللجنه الثلاثيه التي تدير النادي من أيمن يونس ضرورة حسم الأمر وعدم المماطله بدون حسم الأمر.

ووعد ايمن يونس مسؤولي النادي بسرعة إنهاء الأمر خلال الأيام الماضية وهو ما لم يحدث حتي الآن وتستمر المفاوضات بين مسؤولي لجنة الكرة واللاعب ووكيله حتي الآن رغم ترحيب اللاعب بتمديد عقده في بداية الأمر القلعه البيضاء ، قبل تدخل نادي الدحيل القطري ورفع العرض المالي ، لضم اللاعب.

وينتظم جميع لاعبي نادي الزمالك في تدريبات اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي بعد أن حصل بعض اللاعبون على راحة من مران امس الذي كان اختياريا.

ويخوض الفريق تدريباته بحضور كل اللاعبين في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.