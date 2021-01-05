نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات القاهرة والجيزة والقليوبية بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل مراسم قرعة الدور الدور الأول لمسابقة كأس مصر، التى يشارك بها أندية القسمين الثالث والرابع، حيث اسفرت قرعة الدور الأول عن مواجهات حديدة بين فريق القاهرة والجيزة والقليوبية. وتقام مباريات الدور الأول يوم الثلاثاء المقبل، وجاءت المباريات كالأتى:

بهتيم - الصيد

طوخ - جينيس

مصر للتأمين - الأميرية

شباب البساتين - المرج

المعادي - ألماظة

العياط - بنها

توشكي - هليوبوليس

أكتوبر - إسكو

الغابة - الإتصالات

التربية والتعليم - مستقبل وطن

حلوان العام - العبور

القومي - الصف

اتحاد الشرطة - الشمس

حدائق الأهرام - البلاستيك

صول - جولدي

المحاميين - جولدن الاسمرات