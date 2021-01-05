نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول، لبطولة كأس مصر، للموسم الحالي 2020/2021 بمشاركة أندية القسمين الرابع والثالث.

وشهدت القرعة مواجهات قوية ومرتقبة في بداية المشوار حيث يلتقي كلاً من :



بهتيم - الصيد

طوخ - جينيس

مصر للتأمين - الأميرية

شباب البساتين - المرج

المعادي - ألماظة

العياط - بنها

توشكي - هليوبوليس

أكتوبر - إسكو

الغابة - الإتصالات

التربية والتعليم - مستقبل وطن

حلوان العام - العبور

القومي - الصف

اتحاد الشرطة - الشمس

حدائق الأهرام - البلاستيك

صول - جولدي

المحاميين - جولدن الاسمرات