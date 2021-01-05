انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة فؤاد أبو غيدا مدافع الأهلي السابق في لندن متأثراً بإصابته بكورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2020 مدافع النادي الأهلي السابق في لندن متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث تم تداول خبر وفاة اللاعب الفلسطيني “فؤاد أبو غيدا” مدافع النادي الأهلي في فترة الستينات، وساهم المدافع في حصد الأهلي في العديد من البطولات خلال تلك الفترة والتي من أهمهما تتويج الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها خلال موسم 1940-1961ـ والني منها كأس مصر والدوري المصري، وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا.

وفاة مدافع الأهلي السابق

وسادت حالة من الحزن بين جميع أصحاب وزملاء اللاعب في تلك الفترة، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل فور الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

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لعب مدافع الأهلي السابق كظهير أيسر وأحياناً ظهير أيمن، كما أنه تألق في مركز قلب الدفاع، وفي إحدى المباريات الهامة بين نادي الأهلي والزمالك في فترة الستينات أشركة المدير الفني للنادي الأهلي ” عبد صالح الوحش” في خط الهجوم في مفاجأة للجميع من أجل الاستفادة من تسديداته الهجومية خلال تلك المباراة، واعتزل اللاعب النشاط الكروي في مصر بسبب حرب 1967.