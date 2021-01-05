موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب والتشكيل المتوقع للمارد الأحمر وأهم القنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يتابع العديد من عشاق الدائرة المستديرة المصرية اليوم مباراة الأهلي ضد سونيديب، حيث استقر منذ قليل الجهاز الفني بالنادي الأهلي المصري تحت قيادة المدير الفني “بيتسو موسيماني” على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم أمام سونيديب، ومن المقرر إقامة المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حيث تُقام المباراة على ملعب استاد السلام في مباراة الإياب بدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد سونيديب

ويخوض النادي الأهلي مباراة اليوم بأريحية كبيرة، وذلك بعدما نجح في الفوز بمباراة الذهاب قبل أسبوعين من الآن في النيجر بهدف وحيد بقدم اللاعب المالي “ديانج” يضم التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم عدداً من اللاعبين البدلاء من بينهم حارس المرمى.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

علي لطفي حارس المرمى.

علي معلول.

أيمن أشرف.

بدر بانون.

أحمد رمضان بيكهام.

حمدي فتحي.

أليو ديانج.

محمد مجدي قفشة.

وليد سليمان.

محمود كهربا.

محمد شريف.

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أهم القنوات الناقلة للمباراة

ويترقب العديد من جماهير المارد الأحمر ظهور حارس المرمى البديل “علي لطفي” والذي سوف يُشارك في مباراة الأهلي ضد سونيديب اليوم، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت القطرية 1، والتي تمتلك حق البث لمنطقة الشرق الأوسط.