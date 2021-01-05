بطولات ونجوم لا تنسى في ذكرى تأسيس الزمالك الـ 110

يحتفل اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يناير مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز بمرور 110 عام على إنشاء النادي وبالمشوار الحافل للنادي على مدار أكثر من قرن من الإنجازات والبطولات والمواقف التي لا تنسى.

وحرص الموقع الرسمي والمنظومة الإعلامية للنادي برئاسة الناقد الرياضي عصام سالم على الاحتفال بذكرى مرور 110 سنة على تاريخ النادي من خلال الموقع الرسمي والمجلة، حيث يتواجد حاليا بالأسواق عدد خاصة للاحتفال على مرور 110 عاما على تأسيس النادي العريق، كما يحتفل الموقع الرسمي بالعديد من التقارير الخاصة بهذه المناسبة.

واستعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك في تقرير خاص اليوم أبرز الأساطير والنجوم الذين ارتدوا القميص الأبيض على مدار 110 عام:

البداية

حسين حجازي نجم ورمز الزمالك والكرة المصرية الذي شارك في تأسيس أول فريق للمنتخب الوطني ولعب في العديد من الأندية الإنجليزية والمصرية في الفترة من 1911 حتى بداية حقبة الثلاثينات والذي لقب بـ أبو النجوم، حيث كان واحدا من أهم رموز وأساطير القلعة البيضاء في تأسيس فرق الكرة المصرية بشكل عام.

نجوم المونديال

عبدالرحمن فوزي نجم نادي الزمالك والمصري ومنتخب مصر الوطني في فترة الثلاثينات وصاحب هدفي الفراعنة في مونديال كأس العالم عام 34 .. الذي أصبح أسطورة كبيرة كونه هداف مصر في بطولة كأس العالم بهدفين بالتساوي مع محمد صلاح

محمد لطيف وحنفي بسطان وعلاء الحامولي وابو رجيلة أساطير حققت مجدا خاصا وساهمت بشدة في صناعة شعبية نادي الزمالك على مدار فترة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات ، فالبرغم من مرور سنوات وسنوات يتذكرهم الجميع بسيرتهم العطرة وارتباطهم بالنادي.

مؤسسي مدرسة الفن والهندسة

أساطير الستينيات التي صنعت شخصية كبيرة لنادي الزمالك وذلك بقيادة الثعلب حمادة إمام وزميله اليمني علي محسن ونجوما أمثال أحمد رفعت وألدو ستيلا وسمير محمد علي، الذين مثلوا فريق الزمالك كالسهم المنطلق نحو البطولات وصنعوا الشعبية الكبيرة للفريق بمصر وخارجها.. ولكن رأس السهم المصيب دوما كان الثعلب حمادة إمام.. الذي نجح في خطف قلوب جماهير الزمالك خصوصا في ودية ويستهام بطل أوروبا.

جيل المعلم وروقا وخليل

فريق السبعينيات الذي ضم العديد من الأساطير الكبيرة مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي خليل وغيرهم من النجوم، ذلك الجيل الذي اشتهر بالمهارات الخاصة عن باقي الأجيال، فبالرغم من تحقيق عدد بسيط من البطولات بسبب ظروف الحرب ولكنهم نجحوا في كتابة أسمائهم بحروف من نور في ذاكرة الجماهير البيضاء، حيث يتذكر الجميع المعلم حسن شحاتة والقناص علي خليل وفاروق جعفر "اسطى" وسط الملعب.

الأبطال

جيل الثمانينيات والتسعينيات التاريخي الذي نجح في تحقيق العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية خلال هذه الفترة والتي شهدت تألق كبير للأساطير إبراهيم يوسف وكوارشي وطارق يحيى وجمال عبدالحميد وأشرف قاسم وأيمن يونس ونصر ابراهيم وأحمد رمزي وايمانويل وصبري والكاس وتيجانا.

النجوم

جيل الألفية الذي نجح في تحقيق أغلب البطولات التي شارك فيها خلال هذه الفترة بين ألقاب محلية واأفريقية وعربية.. والذي لعب له حازم إمام و تامر عبدالحميد وعبد الحليم علي وعبد الواحد السيد وغيرهم وغيرهم من النجوم والأساطير.

المعاصرين

الجيل الحالي الذي ضم العديد من الأساطير التي حققت ثنائية 2015 والعديد من البطولات المحلية والقارية على مدار السنوات الأخيرة بقيادة شيكابالا وطارق حامد وعبدالشافي وغيرهم من النجوم

مئات المجلدات لن تكفي الحديث عن أساطير ونجوم نادي الزمالك منذ نشأته .. حيث كانت ومازالت القلعة البيضاء تصدر العديد من النجوم والأساطير .. 110 سنة زمالك .. 110 سنة إنجازات .. 110 سنة من الأساطير الذين صنعوا شعبية الأبيض على مر الزمان