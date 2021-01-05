رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد قرعة دور المجموعات، من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 2020 - 2021.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية 2020/21، ستقام يوم الجمعة 8 يناير 2021 في مقر CAF في القاهرة ، مصر الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش (14:00 بتوقيت القاهرة).

يذكر أن الزمالك، ضمن التأهل إلى دور المجموعات، بعد انحساب فريق غزالة التشادي من دور الـ 32.

ويستضيف الأهلي نظيره سونيديب بطل، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.