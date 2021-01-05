كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي عدم إجراء أي مفاوضات لضم عمرو وردة، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولوس اليوناني.

وقال مصدر بالأهلي إن عمرو وردة هو ابن للقلعة الحمراء ونحترمه بشكل كبير لكن ليس هناك أي مفاوضات بأي شكل لضمه. وأضاف: "هناك احترام كبير لاسم وموهبة عمرو وردة كونه أحد أبناء النادي". وتابع أن الأهلي يحترم عمرو وردة وقدراته لكن الجهاز الفني لم يطلب ضمه ولم يناقش الأمر من الأساس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي ينفي التفاوض لضم عمرو وردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.