بارع في ألعاب الهواء.. محمود حسنين قلب دفاع وسط العمالقة بنادي الزمالك

عندما تنافس العمالقة وتثبت أقدامك معهم فأنت لاعب كبير وجامد ومتين.

هذا هو محمود حسنين قلب دفاع الزمالك فى جيل الستينات الذى لعب بجوار علاء الحامولي ورافت عطية وأحمد مصطفى، عمالقة هذا المركز، وأثبت إجادته وأحقيته في اللعب بفضل قوة ورجولة أداءه وهما أهم مميزاته بالاضافه إلى براعته في ألعاب الهواء.

محمود حسنين شارك في كل بطولات الزمالك من عام 1960 حتى عام 1967 حيث اعتزل مجبرا بسبب حرب 67 وامتنع عن ممارسة أي نشاط كروي، واكتفى بلعب التنس الذي يهواه وبعض كتابات النقد الرياضي الذى يجيده، وبعد ذلك عمل مساعدا لرئيس قطاع الناشئين مع الكابتن أحمد مصطفى وتخرج على يديه مجموعه من الناشئين الذىن أفادوا الفريق الأول، ثم تولى مهمة مدير النادي النهري حتي خسره النادي مع مذبحة أبعاد أبناء النادي ولم يدخل معركة شخصية في حياته فاحترمه الجميع.