بشرى سارة للزملكاوية.. الدحيل يعقد صفقة إيرانية تقرب ساسي من البقاء

أعلن نادي الدحيل القطري التعاقد مع الإيراني علي كريمي، لاعب وسط فريق قطر، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وذكر نادي الدحيل في بيان رسمي، أنه تم التعاقد مع علي كريمي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادما من نادي قطر.

ويلعب علي كريم في نفس مركز فرجاني ساسي "وسط الملعب"، وهو ما قد يجعل الدحيل القطري، يؤجل فكرة التعاقد مع فرجاني ساسي لحين فترة الإنتقالات الصيفية الصيفية.

كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا، إلى رغبة الدحيل القطري في التعاقد مع فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوفه، قبل خوض مونديال الأندية.