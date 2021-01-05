بشرى سارة للزملكاوية.. الدحيل يعقد صفقة إيرانية تقرب ساسي من البقاء

أعلن نادي الدحيل القطري التعاقد مع الإيراني علي كريمي، لاعب وسط فريق قطر، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
وذكر نادي الدحيل في بيان رسمي، أنه تم التعاقد مع علي كريمي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادما من نادي قطر.
ويلعب علي كريم في نفس مركز فرجاني ساسي "وسط الملعب"، وهو ما قد يجعل الدحيل القطري، يؤجل فكرة التعاقد مع فرجاني ساسي لحين فترة الإنتقالات الصيفية الصيفية.
كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا، إلى رغبة الدحيل القطري في التعاقد مع فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوفه، قبل خوض مونديال الأندية.
وستشهد بطولة كأس العالم للأندية، مشاركة أندية بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، والأهلي المصري، بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي، بطل آسيا.
وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة في أواخر يناير المقبل بممثل قارة أمريكا الجنوبية بعد تحديد الفائز بكأس الليبرتادوريس، وستجرى قرعة البطولة يوم 19 يناير الحالي في مدينة زيوريخ السويسرية.
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