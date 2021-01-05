راموس وميسي يقتربان من الانتقال لـ باريس سان جيرمان.. ورد صادم من ريال مدريد

كشف سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن تلقيه عرضا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز اجتمع مع راموس مؤخرا، لعرض عليه تجديد عقده لمدة موسمين، مع تخفيض 10 % من رابته.

وأضاف البرنامج الإسباني، أن راموس أبلغ رئيس ريال مدريد برفضه هذا العرض، وأنه سيبدأ للاستماع للعروض الخارجية".

وأشار البرنامج، إلى أن راموس أكد لرئيس ريال مدريد، أن نادي باريس سان جيرمان تواصل معه من أجل ضمه، وأبلغوه أنهم يعملون تجهيز لفريق لا يقهر من خلال التعاقد معه ومع النجم الأ رجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة.

ووأضع البرنامج، أن بيريز قال لراموس إنه لا يمانع انتقاله إلى باريس سان جيرمان، إذا كان العرض مناسبا.

يذكر أن راموس وميسي ينتهي عقديهما مع ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصفية الحالية، وبالتالي يحق لهما التوقيع مجانا لأي نادٍ.

كان ليونيل ميسي قرر الرحيل عن إدارة نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة البلوجرانا، اشترطت على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه.