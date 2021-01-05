وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز اجتمع مع راموس مؤخرا، لعرض عليه تجديد عقده لمدة موسمين، مع تخفيض 10 % من رابته.
وأضاف البرنامج الإسباني، أن راموس أبلغ رئيس ريال مدريد برفضه هذا العرض، وأنه سيبدأ للاستماع للعروض الخارجية".
وأشار البرنامج، إلى أن راموس أكد لرئيس ريال مدريد، أن نادي باريس سان جيرمان تواصل معه من أجل ضمه، وأبلغوه أنهم يعملون تجهيز لفريق لا يقهر من خلال التعاقد معه ومع النجم الأ رجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة.
ووأضع البرنامج، أن بيريز قال لراموس إنه لا يمانع انتقاله إلى باريس سان جيرمان، إذا كان العرض مناسبا.
يذكر أن راموس وميسي ينتهي عقديهما مع ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصفية الحالية، وبالتالي يحق لهما التوقيع مجانا لأي نادٍ.
كان ليونيل ميسي قرر الرحيل عن إدارة نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة البلوجرانا، اشترطت على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راموس وميسي يقتربان من الانتقال لـ باريس سان جيرمان.. ورد صادم من ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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