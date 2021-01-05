فرجاني ساسي يغيب عن التدريبات ويزيد الغموض بشأن مستقبله مع الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته منذ قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

وشهد تدريب الفريق الذي بدأ منذ قليل عدم حضور فرجانى ساسى لاعب الزمالك، بينما شهد المران انتظام مواطنه حمزة المثلوثى.

وتستمر حالة الغموض حول مصير ساسى مع القلعة البيضاء وموقفه من التجديد للأبيض ، وهذا رغم نفي أحد مسؤولي النادي الأبيض سفر اللاعب أو رحيله.

ونفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك الأنباء التي ترددت مؤخرا حول سفر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خارج مصر خلال الساعات الماضية بعد حصوله على جواز السفر الخاص.

واضاف المصدر أن ايمن يونس المدير التنفيذي للجنة الكرة يتولي أمر تجديد اللاعب والمفاوضات مع مهند العون وكيل أعمال اللاعب.

واشار المصدر أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي سوف يخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال مران اليوم لحسم مشاركته في التدريبات من عدمها بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة ولكن عدم وجود اللاعب حتى الآن بالتدريب يثير علامات الاستفهام الكثيرة.

يأتي هذا في ظل تضارب التصريحات الخاصه لمسوؤلي قطاع الكرة ، وعدم الاتفاق على تصريحات إعلامية محددة مما يزيد من توتر الأوضاع داخل القلعة البيضاء وإخراج اللجنه المعينة أمام جماهير نادي الزمالك.

واكد المصدر أنه يوجد بعض التباطئ في إنهاء أزمة تجديد ساسي من لجنة الكرة ، حيث طلبت اللجنة الثلاثية التي تدير النادي من ايمن يونس ضرورة حسم الأمر وعدم المماطله بدون حسم الأمر.

ووعد ايمن يونس مسؤولي النادي بسرعة إنهاء الأمر خلال الأيام الماضية وهو ما لم يحدث حتى الآن وتستمر المفاوضات بين مسؤولي لجنة الكرة واللعب ووكيله حتى الآن رغم ترحيب اللاعب بتمديد عقده في بداية الأمر القلعه البيضاء ، قبل تدخل نادي الدحيل القطري ورفع العرض المالي ، لضم اللاعب.

وانتظم لاعبو نادي الزمالك في تدريبات اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي بعد أن حصل بعض اللاعبون على راحة من مران امس الذي كان اختياريا.