تدريبات مكثفة لرجال سلة الأهلي

حرص أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، على وضع برنامج تدريبي مكثف للاعبي الفريق؛ استعدادًا للمباريات المقبلة بعد عودة الفريق إلى التدريبات عقب التتويج بلقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين.
واشتملت تدريبات الفريق على جانب ينفذه اللاعبون في «الجيم» وفقا لبرنامج الأحمال البدنية، مع استكمال التدريبات الخططية على صالة الأمير عبدالله الفيصل.
ويسعى الجهاز الفني للأهلي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباريات التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل الألقاب.
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