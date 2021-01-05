تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الأول بمسابقة كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية للجبلاية عن تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر والمقرر انطلاق منافساتها يوم الثلاثاء المقبل. وجاءت قرعة الدور التمهيدي الاول لمسابقة كأس مصر على النحو التالي: التعدين × المدينة المنورة الزهراء × ش. إسنا المراغة × عاملين غارب رأس غارب × قفط ش. المراغة × المنشاه ابوتيج × البداري ش. أسيوط × القوصية ناصر الفكريه × باي ملوى × مغاغه ناصر ملوى × بنى مزار توت عنخ امون × مطر طارس الوسطى × سنورس ابوكساه × لافيينا المعادي × الماظة بهتيم × الصيد طوخ × جنييس مصر للتامين × الاميرية البساتين × المرج توشكي × هليوبوس اكتوبر × اسكو الغابة × الاتصالات التربية والتعليم × مستقبل وطن حلوان العام × العبور القومي × الصف الشرطة × الشمس العياط × بنها حدائق الاهرام × البلاستيك هول × جولدي المحاميين × جولدن منوف × بسيون غزل شبين × تلا ميت خلف × سبورتنج كاسل اشموون × سمنود عرب الرمل × صيد المحلة الحنفي × بلطيم كوم حمادة × جمارك اسكندرية اسكندرية للبترول × بروكسي اصحاب الجياد × طلائع الاسطول هلال الضبعة × المصري بالسلوم بورفؤاد × الشهداء كهرباء، الاسماعيلية ×جنوب سيناء دمياط × ابو كبير راس البر × الرباط والانوار غزل دمياط × الشرقية النصر بالعريش × نجمة سيناء

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