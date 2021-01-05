بصورة لـ حمادة إمام وحسن شحاتة.. حازم إمام يحتفل بذكرى تأسيس الزمالك

احتفل حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، بمرور 110 اعوام على تأسيس القلعة البيضاء، الذى يوافق اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021.

ونشر حازم إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، صورة يظهر فيها أساطير القلعة البيضاء حمادة إمام، وحسن شحاتة، وعلى خليل، وفاروق جعفر، وطه بصرى، ونجوم الجيل السابق عبد الحليم على وعلاء عبد الغنى، وعبد الواحد السيد، وأخرين، مع عبارة الزمالك 1911 سنة.

ويحتفل نادى الزمالك، بمرور 110 اعوام ، على إنشاء النادى الذى تم تأسيسه يوم 5 يناير عام 1911، على يد المحامى البلجيكى جورج مرزباخ، الذى تولى أيضا أول رئيس للقلعة البيضاء الذى حمل اسم "نادى قصر النيل"، ثم تغير اسمه إلى نادى فاروق عام 1941، بعد أن نال النادى الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائى "الزمالك"، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين.