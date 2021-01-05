الرياضة

تعرف على قرعة أندية الدقهلية بالتمهيدى الأول لكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

أجريت قبل قليل قرعة كأس مصر لكرة القدم بالموسم الكروى الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.
وسحبت القرعة بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم وأسفرت عن مواجهات قوية بالدور التمهيدى الأول لكأس مصر.
وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة لأندية الدقهلية والتى جاءت على النحو التالى :
منية سمنود - مياه الدقهلية
عمال المنصورة - سيدى غازى
شبان بدواى - السنبلاوين
إتحاد المنزلة - نبروه
الحامول - الأمير
كهرباء طلخا - شربين
شيكو - ميجاسبورت

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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