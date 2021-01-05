نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرعة أندية الدقهلية بالتمهيدى الأول لكأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
أجريت قبل قليل قرعة كأس مصر لكرة القدم بالموسم الكروى الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.
وسحبت القرعة بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم وأسفرت عن مواجهات قوية بالدور التمهيدى الأول لكأس مصر.
وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة لأندية الدقهلية والتى جاءت على النحو التالى :
منية سمنود - مياه الدقهلية
عمال المنصورة - سيدى غازى
شبان بدواى - السنبلاوين
إتحاد المنزلة - نبروه
الحامول - الأمير
كهرباء طلخا - شربين
شيكو - ميجاسبورت