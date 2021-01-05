إتحاد الكرة يؤجل فتح باب الترشح للإنتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - إستقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل فتح باب الترشح على الإنتخابات لوقت لاحق.

وكان من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لإنتخابات إتحاد الكرة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري قبل أن يأتي قرار التأجيل بصفة رسمية.

وجاء تأجيل فتح باب الترشح في ظل عدم وصول أي ردود رسمية من جانب وزارة الشباب والرياضة على طلب اللجنة الثلاثية بالحصول على إستثناءات إجراء الإنتخابات.