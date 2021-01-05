الرياضة

تأكد غياب نيمار عن موقعة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سانت إيتيان يوم غداً لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي.

وستكون مباراة يوم غداً هي المباراة الأولى للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني الجديد للفريق الباريسي والذي تم تعيينه خلفاً للألماني توماس توخيل.

وقالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن نيمار تغيب عن مران فريقه يوم أمس ما يعني إستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة سانت إيتيان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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