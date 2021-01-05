الرياضة

عاجل.. راموس يواصل عناد ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - إتخذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني موقف صارخ فيما يخص مفاوضات الجديد لقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكانت بعض التقارير الصادرة من إسبانيا زعمت أن راموس قرر مناقشة آخر العروض من الريال خاصةً أنه يرغب في الإنتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح برنامج كواترو الإسباني أن راموس إختلف مع الريال على الراتب السنوي بعد أن تم الإتفاق على عقد لمدة عامين لكن النادي الباريسي قرر توفير الراتب السنوي الذي يريده.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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