نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. راموس يواصل عناد ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إتخذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني موقف صارخ فيما يخص مفاوضات الجديد لقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكانت بعض التقارير الصادرة من إسبانيا زعمت أن راموس قرر مناقشة آخر العروض من الريال خاصةً أنه يرغب في الإنتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح برنامج كواترو الإسباني أن راموس إختلف مع الريال على الراتب السنوي بعد أن تم الإتفاق على عقد لمدة عامين لكن النادي الباريسي قرر توفير الراتب السنوي الذي يريده.