انت الان تتابع تفاصيل خبر قنوات مفتوحة تعلن عن نقل مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2021 مجاناً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي الثلاثاء 5 يناير، الأهلي مع فريق سونيديب بطل النيجر، في اطار مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المنقولة بشكل حصري على قناة مفتوحة على النايل سات، وهي قناة اون تايم سبورت،وايضا منقولة على البث الأرضي داخل الحدود المصرية حيث يستضيف الشياطين الحمر بطل النيجر، في المباراة التي تقام عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، ويحتاج الأهلي إلى التعادل او الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لدور المجموعات للموسم الجديد 2021.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووسونيديب مجاناً

مباراة الأهلي ووسونيديب، منقولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة اون تايم سبورت، ويعلق عليها المعلق أيمن الكاشف.

ولمن يبحث عن قناة اون تايم سبورت على القمر نايل سات على المدار 7 غرب، ترددها هو 10853 أفقي، معدل الترميز 27500 وهي القناة الوحيدة التى أعلنت عن نقل المباراة.