أخبار الرياضة.. فرجاني ساسي يغادر مصر.. ووفاة مدافع الأهلي السابق متأثرا بكورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد قرعة دور المجموعات، من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 2020 - 2021.

كشف الصحفي المغربي أمين العميري حقيقة اقتراب رضا الهجهوج مهاجم فريق الفتح الرباطي، من الانضمام إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن المغربي حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك، ضمن اهتمامات الفريق الأزرق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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