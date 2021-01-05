مران الزمالك.. باتشيكو يجتمع باللاعبين في حضور عبد الحليم علي

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين بحضور عبدالحليم علي مدير الكرة للفريق قبل انطلاق المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

وطالب باتشيكو اللاعبين بضروة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء القمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.