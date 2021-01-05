حال التأهل .. عبدالحفيظ وعدلي يمثلان الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والمهندس سمير عدلي سيمثلان النادي في قرعة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعه حال تأهل أبناء الرداء الأحمر .

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يسعى الأهلي في لقاء الليلة لتوجيه رسالة شديدة اللهجة لكافة المنافسين في البطولة بأن حامل لقب دوري الأبطال لن يفرط في لقب بطولته المفضلة وماض في طريقه لحصد النجمة العاشرة؛ من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في 9 مناسبات.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم لتأكيد تأهله إلى دور الـ 16للبطولة «دوري المجموعات»، بعد فوزه في مواجهة الذهاب على سونيديب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر.

يمنح الفوز الذي حققه الأهلي في مواجهة الذهاب أفضلية في مواجهة الليلة حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ دوري المجموعات .

ورغم نتيجة الفوز في موقعة الذهاب بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، إلا إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حرص على منح اللاعبين راحة سلبية عقب مباراة وادي دجلة في الدوري قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة بطل النيجر.

وحدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الجمعة المقبل موعدًا لقرعة دوري المجموعات لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية .

وقال كاف أن قرعة دور المجموعة لدوري الأبطال الأفريقي 2020-2021 وقرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية 2020/21 ستقام الجمعة المقبل بمقر الإتحاد الأفريقي في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف أن الأندية الفائزة في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال تشارك في قرعة دور المجموعات ،بينما الأندية الفائزة في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية ستشارك في قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي ، أمام الخاسرين في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

وتقام مباريات إياب دور الــ32 لدوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية اليوم وغدًا.