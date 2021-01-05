ليدز يونايتد يرغب في خطف نجم ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن محاولة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع اللاعب لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب لوكاس فاسكيز، مع النادي الملكي ، بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ خلال يناير الجاري بدون الرجوع لإدارة مدريد.
وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، يرغب في التعاقد مع اللاعب فاسكيز.
ونقلت الصحيفة عن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لا يفكر التخلي عن اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وزعمت تقارير الفترة الأخيرة، أن ريال مدريد عرض على فاسكيز عقدًا مدته 3 سنوات مع نفس راتبه الحالي، ولكن اللاعب رفض العرض لأنه يعتقد أنه يستحق المزيد.
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