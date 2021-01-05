تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب، المقرر لها غدا، الأربعاء، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الكونفيدرالية.

وتم الاتفاق على ارتداء المقاولون الزي التقليدي الاصفر والأسود والشورت الاسود بينما يرتدي النجم الساحلي زيه الأحمر والشورت الابيض.

وحضر الاجتماع رامي ربيع مدرب الفريق ومجدي محمد علي المدير الإداري وحسين عبدالغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق بحضور الجانب التونسي ومراقب المباراة الجزائري عبد الله جويده.

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ويذاع على قناة أون تايم سبورت والوطنية التونسية.

وحدد مراقب المباراة موعد وصول الفريقين قبل ساعة ونصف على اقل تقدير، كما تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامات لكل من يتواجد في الملعب باستثناء اللاعبين في ارض الملعب.

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري وتم الاتفاق على تواجد 20 مرافقا مع كل فريق.