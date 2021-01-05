تعرف علي سبب إذاعة أون تايم سبورت لمباراة الأهلي وسونيديب بدوري أبطال أفريقيا

كشفت إدارة الأهلي عن السبب الحقيقي وراء إذاعة قنوات اون تايم سبورت لمباراة الفريق الأول مع سونيديب المقرر لها الساعة السابعة من مساء اليوم في إياب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الشركة الراعية لها حقوق البث الفضائي لمباريات القلعة الحمراء وهي من قررت إذاعة المباراة علي أون تايم سبورت وهذا من ضمن حقوقها.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يسعى الأهلي في لقاء الليلة لتوجيه رسالة شديدة اللهجة لكافة المنافسين في البطولة بأن حامل لقب دوري الأبطال لن يفرط في لقب بطولته المفضلة وماض في طريقه لحصد النجمة العاشرة؛ من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في 9 مناسبات.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم لتأكيد تأهله إلى دور الـ 16للبطولة «دوري المجموعات»، بعد فوزه في مواجهة الذهاب على سونيديب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر.

يمنح الفوز الذي حققه الأهلي في مواجهة الذهاب أفضلية في مواجهة الليلة حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ دوري المجموعات .