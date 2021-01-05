الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران أمس الذي كان اختياريا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.