النجم الساحلي يوجه الشكر لنادي للمقاولون العرب

وجه جلال كريفة عضو مجلس إدارة نادي النجم الساحلي ورئيس بعثة المقاولون التي تواجدت في القاهرة الشهر الماضي لخوض مباراة المقاولون العرب في البطولة الكونفيدرالية الشكر لنادي المقاولون ومجلس إدارته برئاسة المهندس محسن صلاح على حسن الاستضافة فترة تواجد البعثة في القاهرة.

وأكد كريفة ان ناديه يسعى لرد الجميل بتوفير كل الامكانات لراحة بعثة المقاولون المتواجدة في تونس لخوض مباراة الإياب المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

واقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب وتم الاتفاق عن ارتداء المقاولون الزي التقليدي الاصفر وأسود والشورت الاسود بينما يرتدي النجم الساحلي زيه الأحمر والشورت الابيض.

وحضر الاجتماع مجدي محمد علي المدير الإداري وحسين عبدالغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق بحضور الجانب التونسي ومراقب المباراة الجزائري عبد الله جويده.

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ويذاع على قناة أون تايم سبورت والوطنية التونسية.

وحدد مراقب المباراة موعد وصول الفريقين قبل ساعة ونصف على اقل تقدير كما تم التأكيد على الإجراءات الإحترازية وضرورة ارتداء الكمامات لكل من يتواجد في الملعب باستثناء اللاعبين في ارض الملعب.

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري وتم الاتفاق على تواجد 20 مرافق مع كل فريق.