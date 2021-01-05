تقارير سعودية.. أحمد حجازي يغيب عن نهائي البطولة العربية

أكدت تقارير صحفية سعودية أن المصري أحمد حجازي مدافع نادي إتحاد جدة خارج مباراة نهائي البطولة العربية ، وذلك بعدما تحصل على إنذار أمس في مباراة نصف النهائي أمام الشباب والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لهدف .

وأشارت التقارير إلى أن اللائحة التنظيمية تنص أن الإنذارات يتم إسقاطها في مرحلة نصف النهائي فقط، بشرط أن يكون المتأهل فريقه لنصف النهائي قد حصل على إنذار واحد فقط.

وتابعت: " أن اللائحة التنظيمية للبطولة العربية، تنص أن اللاعب الحاصل على إنذارين يوقف المباراة التالية لفريقه، وبالتالي مشاركة حجازي مع الاتحاد في المباراة النهائية ستكون غير قانونية وفقا للائحة".

وانتقل أحمد حجازي إلى صفوف نادي إتحاد جدة على سبيل الإعارة لمدة موسم قابل للتمديد مع الشراء النهائي ، من نادي ويست بروميتش الإنجليزي .

ويذكر ان نادي الإتحاد السعودي لم يهزم في أي مباراة حتى الآن في جميع البطولات ، منذ إنضمام أحمد حجازي لخط دفاع الفريق .