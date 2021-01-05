نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. سعيد أبو سعيدة يعود لقيادة غزل شبين بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي غزل شبين تعيين سعيد أبو سعيدة مديرا فنيا للفريق الكروي الاول بدوري القسم الثالث، خلفاً لشريف رضا، ومحمد الجمال، اللذان أعتذرا عن منصبهما مؤخراً عقب الجولة السادسة للموسم الحالي.

كما تقرر تعيين محمود المكباتي، مدربا عاما، وحمدي بدر مدرب مساعد، بجانب إستمرار مدرب الحراس أشرف همام، ورضا محمد مدير إداري، ومحمود الفخراني رئيساً للجهاز الطبي.

ويقود الجهاز الفني الجديد مران الغزل اليوم استعداداً لمواجهة ميت خاقان السبت المقبل بملعب الأخير، بالجولة السابعة للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

وسبق لسعيد أبو سعيدة تولى قيادة تدريب غزل شبين في الموسم الماضي، قبل أن يعود مجدداً ليتولى المهمة خلال المرحلة الحالية.