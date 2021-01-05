نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون ينفي التعاقد مع البرازيلي جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي التقرير الصحفية البرتغالية التي ربطته بالحصول على خدمات البرازيلي دينير جوميز لاعب بورتيمونينسي البرتغالي.

وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن إدارة التعاون أكدت أنها لن تفرط في خدمات أي من لاعبي وسط الفريق ساندرو مانويل أو سيدريك أميسي.

في الوقت الذي أوضحت فيه الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي التعاون والجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لديهما الثقة الكاملة في مستوى الثنائي ولن يحتاجوا للتعاقد مع جوميز أو غيره من اللاعبين.