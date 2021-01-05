نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد رامي صبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على التصريحات التي أدلى بها أحمد حسام ميدو بشأن إحتفال لاعبوا الفريق البترولي بهدفه في شباك نادي الزمالك خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وكتب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" لكلام ده ملوش غير معنى واحد إن العالمي وفريق إعداده كله متفرجوش أصلا على الماتش أنا محتفلتش أصلا بنسر الأهلي، لأن نسر الأهلي كالعادة كان طاير فوق، ونقفل الكلام على كده عشان احتفل بعيد ميلادي".

يُذكر أن ميدو كان قد إنتقد رامي صبري في برنامج اوضة اللبس مؤكداً أنه إحتفل بهدفه في شباك المارد الأبيض بإشارة شعار النسر للنادي الاهلي.