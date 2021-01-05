نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين يرفض عرض مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي العرض المُقدم من فريقه لتمديد تعاقده مع السيتزينز حتى 2025.

وعلى الرغم من أن الدولي البلجيكي يمتلك عقد مع فريقه مانشستر سيتي حتى منتصف 2022 إلى أن الأدارة قدمت له عرض جديد للحفاظ على خدماته.

وأكد موقع بيلد شبورت الالماني أن دبروين يحصل على راتب 313 ألف يورو كراتب في الأسبوع لكن إدارة الفريق تسعى لإغرائه بالبقاء في الفريق ورفع راتبه إلى 360 ألف يورو ليصبح راتبه السنوي 18.7 مليون يورو.