الرياضة

"بالتورتة".. لاعبو الزمالك يحتفلون بذكرى مرور 110 سنة على تأسيس النادي

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام.

وحرص لاعبي الزملك على احضار "تورتة" عليها شعار الزمالك  للاحتفال بذكرى مرور 110 سنة على تأسيس القلعة البيضاء، وذلك في تواجد الجهاز الفني بالكامل بقيادة باتشيكو.

 

ويحتفل لاعبي الزمالك بذكر تاسيس الزمالك عقب الانتهاء من مران الفريق الجماعي ، وسط الاغاني الخاصة بالقلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم 9 من شهر يناير المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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