نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماينز الألماني يعلن عن بو سفينسون مديراً فنياً للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء منح مديره الفني الجديد بو سفينسون عقد حتى عام 2024، وقد أكد المدرب رغبته في إنقاذ الفريق من الهبوط وذلك من خلال عقلية الفوز.

وقال الدنماركي سفينسون /41 عاما/ خلال مراسم تقديمه اليوم :"الهوية هي الشيء الأساسي بالنسبة لي. الطريقة التي نود تقديم أنفسنا بها واللعب بها."

وأضاف :"لا توجد ضمانات للفوز في ماينز. ولكن يمكن جلب الروح التنافسية والإرادة على أرض الملعب. وهذا ما سيجرى فرضه بشكل حاسم."

ويحتل ماينز المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري الألماني برصيد ست نقاط حصدها خلال 14 مباراة، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد هذا الموسم.

ويتولى سفينسون تدريب ماينز قادما من فريق الدرجة الثانية النمساوي ليفيرنج.

وسيصبح سفينسون رابع مدرب للفريق خلال هذا الموسم.

فقد أقيل أخيم بايرلورزر وسط حالة تمرد بالفريق في سبتمبر وتولى يان موريتز ليشته المنصب لكنه أقيل في الأسبوع الماضي مع عودة هايدل إلى النادي للانضمام إلى مجلس الإدارة، وتولي المدرب السابق مارتين شميت منصب مدير الكرة.

وخاض ماينز مباراة بايرن ميونخ أمس الأول الأحد، التي انتهت بهزيمة الفريق 2 / 5، تحت قيادة يان سيويرت مدرب فريق الشباب بالنادي، والذي سبق له العمل بنادي هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لسفينسون تولي تدريب فريق الشباب بنادي ماينز بين عامي 2014 و2019، وذلك بعد أن أنهى مسيرته كلاعب بفريق ماينز في عام 2014 .