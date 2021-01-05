رسميًا.. غياب إبراهيموفيتش عن مواجهة ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

أكد ستيفانو بولي، المدير الفني لفريق ميلان، أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، سيغيب عن مباراة الفريق أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض لإصابة عضلية على مستوى الركبة في المباراة التي جمعت فريقه بنابولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي شهر نوفمبر الماضي.

وقال بولي في تصريحات صحفية نقلها موقع " جول " العالمي، بأن إبراهيموفيتش ليس جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان لمواجهة نظيره يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل، في قمة الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.