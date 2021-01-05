قبل انطلاق المران.. لاعبو الزمالك يحتفلون بمرور 110 سنوات على تأسيس النادي ..شاهد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، علي تحضير مفاجأة للاحتفال بذكرى مرور 110 سنوات على تأسيس القلعة البيضاء، داخل غرفة خلع الملابس قبل بدء تدريب اليوم.

وأحضر اللاعبون "تورتة" كبيرة عليها شعار نادي الزمالك للاحتفال بها مع الأناشيد والأغاني الخاصة بالنادى الأبيض تعبيرا عن انتمائهم للزمالك.

وسطر لاعبو الزمالك تاريخا كبيرا في القارة السمراء، ليكون الفريق الأكثر تتويجا بالقرن العشرين بعدد بطولاته القارية والتي وصلت للرقم 9.

مسيرة طويلة بدأها فريق الكرة بالزمالك في حصد الألقاب القارية، والتي بدأت بالحصول على بطولة أفريقيا أبطال الدوري عام 1984 بمسماها القديم، لتكون بمثابة نقطة انطلاق للفارس الأبيض في غزو القارة السمراء.

حصد الزمالك أولى ألقابه القارية بإسقاط شوتينج ستارز بطل نيجيريا في نهائي أفريقيا 1984، بالفوز ذهابا بالقاهرة بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز خارج الديار بهدف للاشئ، ليتوج أبناء ميت عقبة بالنجمة الأولى.

لم يغب الفارس الأبيض كثيرا عن البطولات الأفريقية، حيث عاد وحقق ثاني ألقابه لأفريقيا أبطال الدوري عام 1986، بالفوز على أفريكا سبور الإيفواري بالقاهرة بهدفين دون رد، قبل أن يخسر إيابا بالنتيجة نفسها، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي توجت الزمالك بطلا لأفريقيا بنتيجة 4 / 2.

جاء ثالث ألقاب القلعة البيضاء في أفريقيا أبطال الدوري على حساب أشانتي كوتوكو الغاني، بعدما تبادل الفريقان التعادل السلبي ذهابا وإيابا، لتنصف ركلات الترجيح الزمالك مرة آخرى بنتيجة 8 / 7، ليحتفظ أبناء ميت عقبة بالكأس المسمى باسم أحمد سيكو توري، بعد حصد اللقب الثالث في تاريخه.

وتوج الزمالك بالنجمة الرابعة في القرن الماضي، بالفوز على شوتينج ستارز من جديد في نهائي 1996، حيث خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفوز بالنتيجة نفسها، ليقود نادر السيد أبناء القلعة البيضاء للفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وحقق الزمالك لقبا واحدا لأفريقيا أبطال الكأس عام 2000 على حساب كانون ياوندي الكاميروني، بعد الفوز ذهابا بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة بياوندي بهدفين دون رد، ليختتم الفارس الأبيض القرن الماضي بطلا لأفريقيا.

وشهدت القرن العشرين حصد الزمالك لقبين لكأس السوبر الأفريقي عامي 1994 و 1997، واللذين حققهما الفارس الأبيض على حساب الأهلي والمقاولون العرب.

جاءت أول ألقاب الزمالك بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بجوهانسبرج بعد الفوز بهدف واحد دون رد سجله أيمن منصور، فيما جاء لقبه الثاني على حساب ذئاب الجبل بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وتوج الزمالك بلقبين لكأس الأفروآسيوي ليصبح أكثر الفرق حصدا لها عامي 1987 و1997، على حساب فوركاوا ألكتريك الياباني بهدفين دون رد، وبوهانج ستيلرز الكوري جنوبي والذي أقيم بنظام الذهاب والعودة، حيث خسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف سجله طارق مصطفى، فيما فاز إيابا بهدف لنجمه محمد صبري.