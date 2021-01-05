40 حالة كورونا بين فرق البريميرليج.. والرابطة تكشف موقفها من استكمال الدوري

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا التي أخذت من لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لفرق الدوري، في الفترة من 28 ديسمبر وحتى الثالث من شهر يناير.

وأكدت رابطة البريميرليج أنه تم اكتشاف 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بين فرق الدوري الإنجليزي.

وأشارت رابطة البريميرليج في بيانها إلى أن 1311 لاعبًا وفرد في الأجهزة الفنية للفرق قد خضعوا لمسحة الكشف عن فيروس كورونا بين يومي 28 و31 ديسمبر الماضي، وجاءت 28 عينة منها إيجابية.

وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي أنه بين يومي 1، 3 يناير، خضع 984 لاعبًا وعضو من أعضاء الأجهزة الفنية للفرق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت 12 عينة منها فقط إيجابية.

وشددت رابطة الدوري الإنجليزي أنها عازمة على استكمال المسابقة بالنظر لعدد حالات الإصابة القليلة بالفيروس بين مختلف الفرق، مؤكدين ثقتهم في البروتوكولات الموضوعة من طرفهم أو من طرف الحكومة البريطانية.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي قد أجلت مباريات مانشستر سيتي ضد إيفرتون، توتنهام ضد فولهام، فولهام ضد بيرنلي، أستون فيلا ضد نيوكاسل في المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا.