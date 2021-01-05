تواجد 5 أهلاوية و4 زملكاوية.. ترانسفير ماركت يعلن التشكيلة الأغلى في أفريقيا

كشف موقع ترانسفير ماركت العالمي، عن تشكيلة اللاعبين الأغلى داخل قارة أفريقيا، من حيث القيمة التسويقية. وضمت تشكيلة ترانسفير ماركت 5 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وعمرو السولية وحسين الشحات. بينما تواجد من الزمالك كلا من محمود علاء وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد. وجاءت تشكيلة الأغلى في أفريقيا، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي ( الأهلي) خط الدفاع علي معلول ( الأهلي)- ـأيمن أشرف( الأهلي) - محمود علاء ( الأهلي) - مورينا ( صن داونز). خط الوسط : فرجاني ساسي ( الزمالك) - عمرو السولية ( الأهلي) - خامات بيليات ( كايزر تشيفيز). خطالهجوم: حسين الشحات ( الأهلي) - أشرف بن شرقي ( الزمالك) - مصطفى محمد ( الزمالك).

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