المحطة العاشرة.. عمرو وردة يستعد لمغامرة جديدة والأهلي خارج الصورة

قد يكون اللاعب المصري عمرو وردة مثيرا للجدل خارج الملعب، إلا أنه لا أحد ينكر موهبته داخل المستطيل الأخضر، وتهافت أندية الدوري اليوناني من أجل التعاقد معه.

أصبح عمرو وردة لاعبا حرا خلال، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ولكن يبدو أنه قريبا للغاية من العودة إلى باوك، بعد أن نفى النادي الأهلي ما تردد عن دخول في مفاوضات مع اللاعب، لاستعادته خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه وتقديره للاعب كونه أحد أنباء القلعة الحمراء.

ويستعرض دوت الخليج، مسيرة عمرو وردة، بعد أنباء عودته إلى باوك:

1- البداية في الأهلي:

بدأ عمرو وردة مشواره في الأهلي موسم 2013 - 2014، لكنه لم يشارك سوى في مباراتين، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

2- إعارة إلى الاتحاد:

انضم عمرو وردة إلى الاتحاد السكندري موسم 2014 - 2015، قادما من النادي الأهلي لمدة موسمعلى سبيل الإعارة.

شارك وردة مع الاتحاد السكندري في 16 مباراة بالدوري المصري، سجل خلالهما هدف وحيد.

3- بانيتوليكوس: انضم عمرو وردة إلى نادي بانيتوليكوس في موسم 2015 قادما من النادي الأهلي، وارتدى القميص رقم 74 " عدد شهداء جماهير النادي الأهلي في حادثة بورسعيد. لعب عمرو وردة بقميص بانيتوليكوس موسم ونصف، شارك خلالهما في 45 لقاء، سجل خلالهما سجل خلالهما 10 أهداف، وصنع 6 آخرين. 4- باوك: انضم عمرو باوك إلى باوك في شتاء 2016 - 2017، وشارك مع الفريق 14 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما هدفين، وصنع 3 أهداف. 5- إعارة إلى أتورمويتوس: في صيف 2017 رحل وردة إلى صفوف أتورميتوس على سبيل الإعارة وشارك معه في 28 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 8 آخرين. 6 - العودة إلى باوك عاد عمرو إلى باوك مرة آخرى في صيف 2018، ولعب 22 مباراة سجل خلالهما هدف وصنع مثله. 7- إعارة إلى أتروميتوس مجددا: قام نادي باوك بإعارة وردة إلى أتروميتوس مجددا في شتاء 2018. خاض وردة 14 مباراة مع أتروميتوس، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما. 8- الانضمام إلى لاريسا: انضم وردة إلى لاريسا في صيف 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، شارك خلالهما 7 أهداف وسجل 6 آخرين، ليعود إلى باوك مجددا الصيف الحالي. 9- إعارة إلى فولوس: أخيرا، تمت إعارة عمرو وردة إلى صفوف فولوس خلال الصيف الماضي، ليواصل اللاعب المصري تنقله بين أندية اليونان.

لعب وردة 9 مباريات بقميص فولوس، سجل خلالهما هدفين، وصنع هدف.