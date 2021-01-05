وصول بيراميدز إلى ملعب الدفاع الجوي لمواجهة الاتحاد الليبي

وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد الليبي في السادسة والنصف مساء اليوم بإياب دور ال٣٢ الأول من البطولة التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.
وفاز بيراميدز بهدف دون مقابل سجله الغاني جون أنطوي في مباراة الذهاب بالإسكندرية.
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